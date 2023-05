Odavamate lennupiletite leidmine vajab planeerimist

Sageli on odavam lennata nädala sees kui nädalavahetustel. Odavamad lennupiletid on sageli varahommikul või hilisõhtul, kuna neil aegadel pole nõudlus niivõrd suur. Siiski tasub uurida, millised on transpordivõimalused sihtkohas, et hoida ära olukord, kus lõppkokkuvõttes kulub taksole ikkagi suur summa ning odav lennupilet ei tasu end ära.