Maakodude järele on nõudlust, kuid ostjad on ettevaatlikumad. Omanikel pole muud valikut kui hinda drastiliselt langetada

Võrreldes varasemate aastatega on näha, et hoolimata sellest, et huvilisi jagub, on ostjad ettevaatlikumad, ütles Pindi kinnisvara müügipartner Peep Sooman. Huvilised käivad Soomani sõnul maakodusid vaatamas, kui otsustamiseks võtavad nad aega.

„Kuigi möödunud aastate lõikes on hinnatõus olnud märkimisväärne ning üleüldine turg sel aastal jahtunud, on näha, et müüjad ei soovi hinnaalandusega kaasa minna,“ ütles Uus Maa maakler Ketlin Jundas. Ta selgitas, et see on loogiline ja ootuspärane reaktsioon, kuna suvilad ja maamajad on üleüldise hinnatõusu foonil jõudnud mõistliku kõrguse juurde.