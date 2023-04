Ööbimiskohas pettunud turistid jätsid kraani 25 päevaks jooksma, tekitades seeläbi omanikule suure kahju

Lõuna-Korea Airbnbs ööbinud paar ei kontrollinud enne reisi, millises piirkonnas nende ööbimiskoht asub. Nad ei osanud arvestada, et ööbivad kesklinna asemel hoopis äärelinnas. Kohale jõudnuna soovisid nad oma broneeringu tühistada. Ööbimiskoha omanik ei saanud neile väidetavalt raha tagastada, kuna paar oli juba maksnud kogu aja eest ette.

Paar sai teada, et ööbimiskohas pole valvekaameraid. Seega lülitasid nad sisse kõik tuled, keerasid lahti kraanid ja kasutasid elektriseadmeid võimalikult palju. Ööbimiskohas nad sealjuures ei ööbinud.

Paar reisis mööda Lõuna-Koread ning peatus sealses ööbimiskohas vaid paaril korral ja sedagi ainult viieks minutiks. Majutuskoha omanik sai probleemist teada alles pärast külaliste lahkumist, kui gaasifirma oli teatanud, et gaasitarbimine on suurenenud. Lisaks teatati, et veetarbimine oli 25-päevase broneeringu ajal tavapärasest viis korda suurem.