Ettevõte majutusasutuste käibemaksumäära tõstmisest: selline järsk tõus oleks täiesti hullumeelne

Eesti on saavutanud mõningase tuntuse tänu Peterburist saabuvatele turistidele, kuid see võimalus on praeguste sündmuste taustal kadunud. Kadunud on ka Venemaale sõites Eestit transiitmaana kasutanud turistid. „Kõik see on jätnud turistide hulgale ja riigi atraktiivsusele oma jälje. Turistide soovi meie riiki külastada ei soodusta ka meie valitsuse tänane sõjaline retoorika -see hirmutab turiste eemale.“ Tallinnale ja Eestile teevad peamiselt reklaami eraettevõtted ise, mis on näiteks lääneriikides pigem ebatavaline, lisas ESTMA.