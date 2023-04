Finnair teenis napilt kasumit. Sel aastal loodab ettevõte kasvatada käivet

Finnair loodab, et 2023. aasta kogu aasta käive kasvab märkimisväärselt ja võrreldav ärikasum paraneb oluliselt võrreldes eelmise aastaga. Möödunud aasta esimest poolaastat koormasid intressipandeemiaga seotud piirangud ja Venemaa õhuruumi sulgemine.

Ettevõtte sõnul jätkub ebakindlus tegevuskeskkonnas. Kütusehinnad on kõrged, Venemaa õhuruum on jätkuvalt suletud ning pole kindel, kuidas intressimäärade ja hindade tõus mõjutab kulusid ja nõudlust.

Lennufirma loodab, et nõudlus reiside järele jätkub, kuid üldise ebakindluse tõttu on keeruline hinnata, milline saab olema nõudlus reisimise järele pärast suvehooaega. „Me liigume õiges suunas, kuid tee taastumiseni on pikk,“ ütles ettevõte.