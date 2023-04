Kruiisituriste tuleb sõjahirmu tõttu tänavu Eestisse vähem kui varem

Valdo Kalm ütles ERR-ile, et täpset kruiisituristide arvu on raske prognoosida, kuid tänavu peaks neid Tallinnasse saabuma 120 000 ringis ning koos Saaremaale suunduva kümmekonna kruiisilaevaga küündib nende arv samale tasemele nagu mullu.

„Ühest küljest me arvame, et tuleb natuke vähem laevu, aga samas on nende täituvus parem kui eelmisel aastal, nii et kuskil samal tasemel kruiisituristide arvu ootame,“ lausus Kalm. „Euroopa turistid reisivad juba päris julgelt, soomlane ja rootslane ka, taastumine on olnud hea. Aga ameeriklased natuke pelgavad, Aasiast on ka vähem inimesi. Sõja mõjud ei lähe nii järsku üle,“ lisas ta.