Kurioosum kruiisilaeval. Abikaasa surnukeha hoiti ebasobivates tingimustes: see võttis temalt kogu väärikuse!

Pärast seda, kui Marilyn Jonesi 55-aastane abikaasa Robert Jones 15. augustil Celebrity Equinoxi pardal südameinfarkti tagajärjel suri, hoiti tema surnukeha peaaegu nädal aega jookide jaoks kasutatavas jahutuskapis. Jonesile lubati, et abikaasa keha hoitakse korralikult jahutatud surnukambris, selgub Floridas esitatud föderaalsest kohtuasjast.

Kohtuasjas seisab, et kuna surnukeha hoiustati valesti, muutus see roheliseks ja paisus, mistõttu ei saanud perekond korraldada pere traditsioonide kohaselt avatud kirstuga matuseid. Marilyn Jones, tema kaks tütart ja kolm lapselast nõuavad 1 miljoni dollari (906 410 euro) suurust kahjutasu.

Surnukuuris keha ei hoitud

Celebrity Cruises keeldus kommenteerimast „austusest perekonna vastu“ ja viitas juhtumi tundlikkusele. Celebrity Equinox, mis sõidab Fort Lauderdale’ist aastaringselt Kariibi mere kruiisidel, sõidab Malta lipu all ning suudab vedada ligi 3000 reisijat ja 1200 meeskonnaliiget.

Kolmapäeval Fort Lauderdale’is esitatud hagi kohaselt andsid meeskonnaliikmed pärast Robert Jonesi surma tema lesele kaks võimalust. Väidetavalt öeldi Marilyn Jonesile, kes oli siis 78-aastane ja pärit Floridast, et tema abikaasa laip võidakse järgmises laevapeatuses, milleks oli Puerto Rico, laevalt maha panna. Teine variant oli hoida keha laeva surnukuuris, kuni laev jõuab kuue päeva pärast tagasi Fort Lauderdale’i.

Kuna surmi tuleb laevadel vahel ikka ette, on enamikul suurtel kruiisilaevadel surnukuur olemas.

Hagiavalduses seisab, et meeskond olevat Jonesile öelnud, et kui ta valib Puerto Rico variandi, peab ta laevalt lahkuma koos surnukehaga ja seejärel korraldama selle ja enda transportimise tagasi Floridasse. Talle öeldi ka, et saare ametivõimud võivad nõuda keha lahkamist, mis võib nende tagasipöördumist veelgi edasi lükata.