Üleilmsed kriisid on pannud inimesed hoolikamalt oma reise planeerima

Nii Eestis, Lätis, kui ka Leedus vastasid inimesed Citadele panga tellitud uuringus 32 protsendi ulatuses, et neid pole erinevad sündmused, nagu pandeemia, sõda Ukrainas, inflatsioon jms, kuidagi mõjutanud, kui võtta arvesse reisiplaanide tegemist. Samuti ligi kolmandik vastajatest ehk 29 protsenti märkis, et nemad valivad kriiside tõttu märksa hoolikamalt oma sihtriiki ning uurivad eelnevalt seal valitsevat olukorda.

Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen sõnas, et reisikindlustuse vastu suurema huvi näitamine on kindlasti hea märk, kuigi meeles peaks pidama, et kindlustus on vajalik ka ilma konfliktideta. „Kindlustuse eesmärk ongi tagada kindlus ootamatute juhtumite põhjal, mis võivad tabada ka rahulikult basseini ääres puhkust veetes. Parim viis ongi siin ilmselt tellida pangakaart, millega on seotud reisikindlustus. Siis ei pea muretsema, et kindlustuse ostmine lihtsalt ununeb,“ lausus Hakiainen.