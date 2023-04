Lennupiletite hinnad on aastaga oluliselt kallinenud, kuid eestlaste reisihuvi on pigem kasvanud

Lennupiletite hind on tõusnud umbes 15-20%, kinnitavad reisibürood. „Lennupiletite müük ei ole langenud, julgeme arvata, et hinna kallinemist võetakse kui paratamatust,“ ütles Go Traveli turundusjuht Kädi Pupart. Ta lisas, et kvaliteeti hinnatakse varasemast rohkem ning hinnatundlikum klient valib soodsama lennuühendusse ning reisib käsipagasiga.