Statistikaamet: reisimine välismaale suurenes aastaga pea kahekordselt

Eesti elanike seas olid mullu kõige populaarsemad sihtriigid Soome, Läti, Itaalia, Türgi ja Rootsi. Alla 24-aastaste seas on kõige populaarsem sihtriik Rootsi, kuid 25–39-aastaste seas on esirinnas Läti ja Soome, millele järgneb Itaalia. Kuigi 40–54-aastaste puhul pilt oluliselt ei muutu, eelistavad selle vanusegrupi esindajad teistest enam Hispaaniat, mille külastamine on Soome ja Läti järel populaarsuselt kolmas. 55-aastaste ja vanemate elanike puhul on levinumate sihtriikide hulgas ka Türgi, mis asetus Soome ja Läti vahel teisele kohale.

Eesti-siseselt on aastaid olnud kõige populaarsemad sihtkohad Tallinn ning Tartu- ja Pärnumaa. Kui aga need piirkonnad välja jätta, on märgata, et tihe rebimine käib Ida-Virumaa, Saaremaa ning Läänemaa vahel. Need kolm maakonda on eelistatud nii nooremate kui vanemate seas. Lõuna-Eesti maakondi külastasid enim 25–54-aastased eestimaalased.