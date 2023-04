Ägedad Eesti spaad, kus kevadpuhkust veeta!

Tõeliselt puhkad 18+ mõisahotellis Mäetagusel

Kui tunned, et vajad igapäevarutiinist puhkust, ning tahaksid võtta aega iseendale ja kaaslasele, siis ootab sind Mäetagusel Eesti esimene ainult täiskasvanute mõisahotell von ROSEN spa . Tegemist on ainsa hotelliga Eestis, kus täiskasvanute keskkond ei ole mitte ainult spaas, vaid ka restoranis ja majutustiibades, kõlades kui vaikus ja rahu, mis sobib perfektselt lastevanematele, kes tahavad leida veidi aega teineteisele.

Von Rosen spa lubadused oma külalistele on soe spaa, kohalik toit, kõrge unekvaliteet ja kodune külalislahkus. Mõisahotelli spaas on õhk 30 ja vesi 29 kraadi ning kokku saab nautida seitset erinevat sauna. Restoranis peetakse lugu kohalikust toidust ja lühikesest tarneahelast (30 km raadiusest). Hotellis on tähtsal kohal hea uni. Selleks on kõikides tubades udusule analoogtekid ja -padjad ning puuvillane voodipesu. Kõige kõrgemaid hindeid on külalised andnud aga teenindajatele. Korduvate märksõnadena on sealjuures välja toodud sõbralikkust, tähelepanelikkust, empaatiat ja külalislahkust.