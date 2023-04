Euroopa Liidu vastuvõetud kliimapakett võib tõsta lennupiletite hindu

Euroopa Parlament kiitis teisipäeval heaks Fit for 55 kliimapaketi põhielementide üle peetud läbirääkimiste tulemused. Paketi eesmärk on võidelda kliimamuutustega. Tulevikus karmistatakse lennunduse heitkogustega kauplemist ja meretranspordi heitkogused lisatakse heitkogustega kauplemisse.

Rootsi väljaanne Aftonbladet ennustab, et kliimapaketi tulemusena tõusevad lennupiletite hinnad. Rootsi parlamendiliikme Jakop Dalunde sõnul on keeruline hetkel öelda, milline saab täpselt mõju olema lennupiletite hindadele. „Minu hinnangul võib reis Vahemere äärde maksta 50 eurot rohkem“, ütles ta.

Kliimapaketiga soovib EL vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 2030. aastaks 55% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Finnairi kommunikatsioonijuhi Mari Kanerva sõnul on paketi kogukulu lennuettevõtjatele märkimisväärne. „Lennupiletite hinnad kujunevad turul dünaamiliselt ja ühe konkreetse lennuliini jaoks ei ole võimalik kehtestada ühtset hinda,“ sõnas ta. TUI kommunikatsioonijuht Laura Aaltonen sõnas samuti, et on vara spekuleerida, kuidas kliimapakett hakkab lennupiletite hindu mõjutama.