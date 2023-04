5 asja, mida esimesel laevareisil meeles pidada

Broneeri oma piletid varakult

Laevapileteid soetades tuleb kindlasti jälgida sama loogikat nagu lennukiga või bussiga reisides - mida varem omale pileti ostad, seda kindlam. Tuleb arvestada, et tavaliselt on kõrgem nõudlus piletitele nädalavahetusel ning suuremate pühade ajal. Rosingu sõnul sõltuvad hinnad ka reisijate arvust. „Laeva täituvus mõjutab näiteks seda, mis kajutid saadaval on. Viimasel hetke piletitega ei pruugi olla vaba kajutit sobivas hinnaklassis või eelistatud mugavustega,“ selgitab Rosing. Seega, mida varem piletit osta, seda soodsam see on.

Sadamasse saabumine

Kuidas tulla toime merehaigusega?

Merehaigus on üks müstiline asi, mida kogevad nii aastaid merd sõitnud kui ka esimest korda laeval viibivad reisijad. Kui on teada, et reisi ajal võib meri olla tormine, soovitab Rosing enne reisi pöörduda oma perearsti või apteekri poole, et merehaigust ennetavate või leevendavate abivahendite kohta uurida, sest sümptomeid leevendavad tabletid on täiesti olemas. Merehaigust kartes tasub mõelda ka sellele, millist kajutit omale broneerida. „Mida rohkem laeva keskosas ja madalamal tekil kajut on, seda vähem on tunda lainetust,“ kommenteerib Rosing. Kui sümptomid on juba olemas, siis tihti ei olegi muud teha, kui voodis pikali lesida. Samuti on soovitatav juua vett või fokusseerida oma pilk mõnele paigal seisvale objektile, merereisi puhul näiteks horisondile. Merehaiguse sümptomite all pikalt kannatamise vältimiseks võib otsida lühemaid mereteid Eesti ja naaberriikide vahel. DFDS sõidab näiteks Rootsi kõigest 10 tunniga.