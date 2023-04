Loe, mida põnevat sel nädalavahetusel teha

Mida teha looduses?

Kuhu minna sportima ja mida teha perega?

Tule koolivaheaja üritusele Tallinna Teletorni. Pered on oodatud ka KUMUsse, kus tehakse lühitutvustus näituse „ teamLab. Hõljuvad õied igavikumeres „ kohta.

Spordihuvilistel on kaks suurt valikut: Rakveres toimub Vallimäe jooks ning Lõuna-Eestis Võhandu maraton .

Mis kontserdid tulemas on?

Muusikasõpru rõõmustab Jazzkaar , mille raames toimub ka tasuta kontserdide päev . Viljandis toimub Jazzkaareke ning Festival Credo raames esineb Narvas Gruusia Patriarhaadi koor Basiani . Lõuna Eestis toimub aga XXVII meestelaulu päev ning Jõhvis kontsert nimega Rhythms of Doubt . Esinevad Theodor Sink (tšello) ja Momir Novaković (akordion).

Millist näitust võiks vaatama minna?