SOKOTRA PÄEVIKUD | Jätkub seiklus maailma ühel eraldatumal saarel: viis nädalat telgis

„Sokotra päevikud“ on 10-osaline reisikiri rändaja ja matkajuhi Marioni kogemustest maailma ühel eraldatuimal saarel: Sokotral, Jeemenis. Marion on täna üks vähestest mitte-kohalikest, kes elab hooajaliselt sel vähetuntud India Ookeani saarel ning tutvustab giidina saart sinnarändajatele. „Sokotra päevikute“ 6. osa räägib hirmude ületamisest. Reisipäevikute algusega saab tutvust teha SIIN. Sokotra pildipäevikutega saab reaalajas kursis olla SIIN .

On oktoobri lõpp ja varahommik Abu Dhabi lennujaamas. Varsti algab pardaleminek Sokotra humanitaarlennule, millega saavad kord nädalas saarele ka mõnikümmend turisti. Mina nende hulgas. See on minu kolmas kord Sokotrale reisida ja minu esimene sügishooaeg giidina. Kui pardaleminekuni on vähem kui pool tundi jäänud, panen selga meie reisifirma logoga särgi. Tööpäev on minu jaoks ametlikult alanud: lähen otsin väravast üles oma esimese grupi.