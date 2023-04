Venemaa suurim lennufirma sai uue partneri hooldustöödeks. Lääs peab partnerriigi lennuohutust probleemseks

Aerofloti pressiesindaja ütles, et Mahan Airil „on vajalikud vahendid, sertifikaadid ja suur kogemus ning teenusepakkuja teeb hooldustöid kvaliteetselt“.

RBC allikad ütlesid, et Aeroflot on arutanud hoolduse võimalust Iraanis juba mitu kuud. Varem on lennufirma lennukid teenindanud teisi ettevõtteid, näiteks Hongkongi HAECO-d.