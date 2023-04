Inglise lossidest kuni Itaalia orgudeni: vaata, kus Euroopas saab näha õitsevaid lillepõlde

Hollandis asuvad Keukenhofi aiad on tuntud oma iga-aastase kevadise tulbi festivali poolest ja Prantsusmaa Provence on kuulus lillade lavendlitaimede poolest.

Aga miks mitte minna kevadiste õite nautimiseks mõnda Euroopa vähemtuntud paika? Siin on mõned parimad kohad, kus saab Euroopas ilma rahvamassideta lilli näha, alates looduslikest metsalillede väljapanekutest kuni hoolitsetud aedadeni.

Naudi imeilusaid tulbipõlde Inglismaa lossialal

Kuni mai alguseni on Inglismaal Lääne-Sussexis asuv Arundeli loss ümbritsetud merega punastest ja kollastest tulpidest. Iga-aastane väljapanek on paigutatud 11. sajandist pärineva lossi kaitsevallide ette ja seal on 100 000 tulpi 120 liiki.