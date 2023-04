Eestlaste seas palavalt armastatud Läti veepargi kasum on jõudsalt kasvanud

Viimasest majandusaasta aruandest selgub, et Akvaparks OÜ on suurendanud oma käivet 2022. aastal 5,16 miljoni euroni, millest 0,63 miljonit eurot on riigipoolsed toetused. Ettevõtte kasum kasvas samuti märkimisväärselt, ulatudes 2,16 miljoni euroni. See võimaldas ettevõttel pärast 2021. aasta kahjumit taastada oma omakapitali taseme.