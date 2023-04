Algaval koolivaheajal reisivad eestlased enim Vahemere-äärsetesse riikidesse

Eestlased eelistavad kevadisel koolivaheajal ülekaalukalt reisida Türki, kuhu suundub ca 2/3 peredest, ütles reisibüroo Go Traveli turundusjuht Kädi Pupart. „Populaarsuselt teisel kohal on Kreeka saared ning sellele järgnevad Kanaarid ja Tuneesia,“ lisas ta.

Puparti sõnul langeb valik Türgi kasuks peamiselt seetõttu, et seal on kõik vajalik perepuhkuseks olemas. „Erilist rõhku pannakse just väikeste lastega peredele ja lastega seotud lisateenustele,“ ütles ta. Kuid ka Kreeka ei jää Türgile alla. Puparti sõnul on Kreeka läbi aegade eestlaste üks lemmikuid olnud. Inimestele meeldivad sealne vibe, kliima, toit, inimesed ja kultuur.