Umbes viiendik airBalticu lendudest on sel hooajal hilinenud. Lennufirma selgitab tagamaid

Lennufirma põhjendab, et suvehooaja alguses, märtsi lõpus täheldatakse lennu hilinemisi, mille tendents on kasvav mitte ainult airBalticul, vaid ka teistel lennufirmadel maailmas. Läti lennufirma puhul avaldavad mõju ka lennukite mootorid, mida ei hooldata õigeaegselt - sel põhjusel ei saa airBaltic praegu kasutada umbes kümmet lennukit.

Põhjused on erinevad

Lennu hilinemise põhjuseid on mitmeid, selgitab airBaltic. Esiteks mõjutavad seda Euroopa õhuruumi piirangud, mis on põhjustatud lennujuhtide ja teiste lennujaamade töötajate organisatsioonide streikidest, näiteks Prantsusmaal, Saksamaal või Itaalias.

„Nii palju kui võimalik, püüame lennata üle piirangualade, et vähendada lennu hilinemisi, kuid sellel on ka kõrvalmõjud - nimelt põhjustavad sellised manöövrid suuremat kütusekulu, sest marsruudid, mida me kasutame reguleeritud ja mõjutatud sektorite ületamiseks, on pikemad kui tavapärases olukorras,“ ütleb airBaltic.