Millistes riikides on lennukiga reisimine muutunud ebapopulaarseks?

Reisijad eelistavad keskkonnasõbralikumaid transpordiviise

Kliimakriisi tõttu on meeleolu pöördunud ebavajaliku lendamise vastu. Prantsusmaa ja Austria on keelanud lühiajalised riigisisesed lennud, sest nende asemel on võimalik sõita sihtkohta rongiga. Paljud valitsused subsideerivad tugevalt rongisõitu. Eurocontroli hinnangul on osa langusest tingitud sellest, et Hispaania, Saksamaa ja Austria pakuvad odavaid rongipileteid.