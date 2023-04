Venemaal toimus ulatuslik vulkaanipurse. Lennufirmadele väljastatud hoiatus

Vulkaan purskab endiselt, kuid intensiivsus on vähenemas, ütles Geofüüsikaameti Kamtšatka filiaali direktor Danila Tšebrov. „Vulkaan valmistus selleks vähemalt aasta aega ja protsess jätkub, kuigi on nüüdseks veidi rahunenud.“

Kas Venemaa vulkaan mõjutab lende?

Siiski on ebatõenäoline, et vulkaanipurse mõjutab teie lendu. Euroopa ja USA lennufirmad ei tohi praegu Ukraina sõja tõttu niikuinii Venemaa õhuruumis tegutseda, nii et mõju on minimaalne.