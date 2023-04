Samuti aitab see rahastada turismiobjektide, näiteks Bangkoki Suure palee edasist arendamist.

Tai Turismiameti kuberner ütles Reutersile, et osa lõivust „kasutatakse turistide eest hoolitsemiseks“, sest on olnud aegu, mil ravikindlustus ei ole neid katnud.

Ametiasutuste sõnul läheb tasu piirkonna turismisektori jätkusuutlikuks arenguks. Tulu kasutatakse ka selleks, et pakkuda kohalikele elanikele taskukohasemat elamispinda turismipiirkondades.

See jõustub 2023. aasta lõpus või 2024. aasta alguses.

Valencia on teatanud, et kehtestab turismimaksu reisijatele, kes ööbivad piirkonna igat liiki majutusasutustes, sealhulgas hotellides, hostelites, korterites ja kämpingutes.

Nüüd on linnavõimud teatanud linnamaksu suurendamisest. Alates 1. aprillist 2023 peavad külastajad maksma 2,75 eurot.

Alates 2012. aastast on Kataloonia pealinna külastajad pidanud maksma nii piirkondlikku turismimaksu kui ka kogu linna hõlmavat lisamaksu.

Selle tulemusena on mõned rakendanud „turismimaksu“ 2022. aastal ja teised plaanivad seda kehtestada sel aastal.

Kuid mõned populaarsed sihtkohad on juba praegu mures, et liigse turismi probleemid võivad taastuda.

Reisijate arv on sel aastal tõusnud peaaegu pandeemia-eelsele tasemele, mis on andnud hoogu turistidele, kes kaotasid COVID-19 piirangute ja sulgemiste ajal.

Minimaalne päevamaks enamiku välismaalaste jaoks on: 250 dollarit (228 eurot) inimese kohta päevas kõrghooajal ja veidi vähem madalhooajal.

Kui enamiku riikide turismimaksud jäävad alla 20 euro, siis Bhutani maks on sellega võrreldes taevane.

Üldiselt on see umbes 7,50 eurot.

Mõnikord sisaldub see tasu hotelli toa hinnas, kuid mõned eraldavad selle eraldi ja teevad sellest lisatasu, nii et peate oma arvet hoolikalt kontrollima.

Austrias maksate ööbimismaksu, mis on erinev sõltuvalt sellest, millises provintsis te viibite. Viinis või Salzburgis maksad hotelliarvelt 3,02 protsenti inimese kohta.

Teiste puhul on see peaaegu nagu jätkusuutlikkuse maks iga külastaja kohta. Neist maksudest saadav raha läheb turismirajatiste hooldamiseks ja loodusvarade kaitsmiseks.

Mõne puhul on see seotud sellega, et püüda piirata turistide arvu ja vältida ületurismi.

Paljudes riikides on juba praegu kehtestatud turismimaks erinevatel põhjustel.

Need on kõik riigid, kus juba praegu tuleb riiki pääsemiseks maksta turismitasu.

2023. aasta novembriks peavad ELi mittekuuluvad kodanikud, sealhulgas ameeriklased, austraallased, britid ja teised väljaspool Schengeni ala elavad reisijad, täitma 7-eurose taotluse, et riiki pääseda.

Kavandatav maks varieeruks 3 ja 10 euro vahel, sõltuvalt sellest, kas tegemist on madal- või kõrghooajaga.

Itaalia ajaleht La Stampa teatas augustis, et turistide arvu kontrollimiseks on välja pakutud mitmeid meetmeid, näiteks veebipõhine broneerimissüsteem. Kuid numbrite piiramiseks tuleb teha rohkem jõupingutusi - sealhulgas kehtestada linna sisenemise eest tasu.

Selle kehtestas Kreeka turismiministeerium, et aidata vähendada riigi võlga.

Kreekas makstakse turismimaksu vastavalt hotelli tärnide või tubade arvule, mida te üürite. See võib olla kuni 4 eurot toa kohta.

See tasu on umbes 5 protsenti teie hotelliarvest.

Saksamaal on olemas nn kultuurimaks (kulturförderabgabe) ja ka voodimaks (bettensteuer) sellistes linnades nagu Frankfurt, Hamburg ja Berliin.

Prantsusmaal tuleb maksta „taxe de séjour“. See lisatakse teie hotelliarvele ja sõltub sellest, millises linnas te viibite.

See on väga väike (alla 1 euro) ja seda makstakse inimese kohta öö kohta kuni 60 öö eest. Maksu ei kohaldata alla 18-aastastele lastele.

Antigua ja Barbuda, Aruba, Bahama, Barbados, Bermuda, Bonaire, Briti Neitsisaared, Kaimanisaared, Dominica, Dominikaani Vabariik, Grenada, Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Maarten, Saint Vincent ja Grenadiinid, Trinidad ja Tobago ning USA Neitsisaared on kõikidel külastajatelt mingisugune tasu.

See on väga madal ja varieerub sõltuvalt piirkonnast ja hotelli liigitusest - kuni umbes 1,50 eurot.

Kuid see katab palju, sealhulgas majutuse, transpordi riigis, giidi, toidu ja sissepääsutasud.

Indoneesia

Indoneesia turismimaksud kehtivad ainult Balil.

2019. aastal sätestab uus seadus, et Indoneesia saare väliskülastajad peavad maksma 9 euro suurust maksu.

Maksust saadav tulu läheb väidetavalt programmidele, mis aitavad säilitada keskkonda ja Bali kultuuri.

Itaalia

Turismimaksud Itaalias sõltuvad sellest, kus te viibite. Näiteks Roomas on maks 3-7 eurot öö kohta sõltuvalt toa tüübist, kuid mõnes väiksemas linnas tuleb maksta rohkem.

Jaapan

Jaapanis tuleb see väljumistasu kujul. Jaapani külastajad maksavad riigist lahkudes 1000 jeeni (umbes 8 eurot).

Ametlikul turismiveebisaidil väidetakse, et see väike maks muudab majandust märkimisväärselt.

Malaisia

Malaisia turismimaks on kindlasummaline ja seda kohaldatakse iga viibitud öö eest.

See ei ole palju rohkem kui umbes 4 eurot öö kohta.

Uus-Meremaa

Paljud turistid, tööpuhkusel viibivad inimesed ning mõned üliõpilased ja töötajad, kes tulevad Uus-Meremaale, peavad saabumisel maksma rahvusvahelise külastajate kaitse- ja turismimaksu (International Visitor Conservation and Tourism Levy - IVL).

Austraaliast pärit inimesed on aga maksust vabastatud.

See on 35 Uus-Meremaa dollarit, mis on umbes 21 eurot.

Madalmaad

Madalmaades on maismaa- ja veeturismimaks.

Amsterdamis on see 7 protsenti hotellitoa hinnast. Seda nimetatakse toeristenbelastinguks.

Portugal

Portugalis makstakse madalat turismimaksu ühe öö ja inimese kohta ning see kehtib ainult 13-aastastele ja vanematele külalistele. See on umbes 2 eurot.

Seda tuleb maksta ainult esimese seitsme päeva jooksul.

Sloveenia

Sloveenia turismimaks on erinev sõltuvalt asukohast ja hotelli reitingust.

Suuremates linnades ja kuurortlinnades, sealhulgas Ljubljanas ja Bledis, on see veidi kõrgem - umbes 3 eurot.

Hispaania

Kui suundute Ibizale või Mallorcale, peate maksma turismimaksu.

Hispaania Baleaari saarte (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera) puhkemajutuse suhtes kohaldatav säästva turismi maks kehtib ka igale 16-aastasele või vanemale puhkajale.

Kõrghooajal võib maks ulatuda kuni 4 euroni öö kohta.

Šveits

Šveitsi turismimaks on sõltuvalt asukohast erinev. Maksu suurus on umbes 2,20 eurot öö ja inimese kohta.

Majutuse hinnapakkumised ei sisalda tavaliselt turismimaksu - see on märgitud eraldi summana, nii on seda lihtsam jälgida.

Ja see kehtib ainult alla 40 päeva kestva viibimise puhul.

USA

Enamikus Ameerika Ühendriikides nõutakse majutust rentivatelt reisijatelt hotellimaksu või majutusmaksu.

Tasu kohaldatakse hotellides, motellides ja kõrtsides. Väidetavalt on kõrgeim maksumäär Houstonis, kus hotelliarvelt makstakse 17-protsendilist maksu.