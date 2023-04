Eestist saab sel aastal lennata 47 sihtkohta. Kas tänavune lennureisijate arv tõuseb kolme miljonini?

Lennujaamas lennundusjulgestuse eest vastutava G4Si juhatuse esimehe Priit Sarapuu sõnul on selline tunnustus suureks komplimendiks tehtud töö eest. „Lennunduse turvareeglid on karmid ja teenuse kvaliteedis kompromisse ei tehta. Inimesed peavad mõnikord julgestuskontrolli läbimist küll ebamugavaks, kuid see tagasiside näitab, et reisijad ikkagi hindavad ja tunnustavad meie tööd. Usun, et määravaks sai seejuures meie aastatega omandatud kogemus Eestis ja ka suur rahvusvaheline oskusteave.“