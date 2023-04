Isa saatis lapse lennufirma abiga lennukile. Lennufirmal last sihtkohas leida ei õnnestunud

„Me kaotasime te poja lennujaamas. Me ei leia teda kusagilt,“ kirjeldab Jan saadud kõnet. Poisi lennuk oli teisipäeval poolteist tundi varem Helsingi-Vantaa lennujaamas maandunud.

Lennufirma töötajate käitumine pani imestama

Laps reisis esimest korda üksi Oslost Helsingisse ilma tuttava täiskasvanu juuresolekuta. Isa sõnul ostis ta pojale lennujaamas abiteenuse. Abistaja on mõeldud selleks, et aidata ja juhendada üksi reisivat last lennujaamas.

Poeg aga vajalikku abi ei saanud.

Isa sõnul helistas poiss talle ise lennujaamast, misjärel abistas isa ta telefoni teel seal viibinud vanaemani. Pärast seda, umbes poolteist tundi hiljem, sai isa tundmatult numbrilt kõne, milles öeldi, et ta poega ei ole võimalik leida.

Selle peale teatas Jan, et õnneks teab ta poisi asukohta, ja ütles, et juhatas poisi telefoni teel vanaema juurde. “Kuidas saab olla nii vastutustundetu, et [töötaja] helistab poolteist tundi pärast seda, kui poiss on vanaemaga kokku saanud, et hei, teie poeg on kadunud, me ei tea, kus ta on,“ imestab Jan.

Jan ütleb, et ka poiss ja vanaema imestavad olukorra üle. Isa sõnul ei saanud ta poeg aga mingit traumat. „Õnneks on poiss päris palju reisinud ja seda teed pidi lennanud, sest mina elan osa ajast Norras.“

Laps eemaldas olulise dokumendi

Norwegiani kommunikatsioonijuht Andreas Hjørnholm kinnitas juhtunut. Ta ütleb e-kirja teel, et Norra lendudel üksi reisivatele lastele riputatakse registreerimisel kaela dokument, mida laps reisil kaasas kannab. See dokument sisaldab lennumeeskonnale vajalikku teavet ja vajadusel saab last selle järgi tuvastada.

Pärast seda saadetakse laps lennukisse ja tutvustatakse personalile. Sihtkohta jõudes tagab ettevõte ka selle, et laps jõuab kokkulepitud isiku juurde. „Antud juhul võttis laps kahjuks dokumendi kaelast ja lahkus lennukist koos teiste reisijatega. Kui meie töötajad saabusid lapsele järele, ei märgatud teda, sest tal ei olnud dokumenti kaelas.“