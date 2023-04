Tallinna lennujaamast varastati kohver. Reisija on juhtunu tõttu nördinud: see oli kui õudusunenägu!

Oma Facebooki lehel kirjutas oma kogemusest reisija, kelle kohver jäi tagasilennul Cataniast Tallinnasse läbi Frankfurdi Saksamaale. „Kui olin Tallinnas maandunud, tuli mulle email Lufthansalt, et minu kohver saabub 1. aprillil kell 13 ja see tuuakse mulle koju. Ka Tallinna lennujaama pagasiteeninduses kinnitati mulle, et ma ei pea muretsema, nemad hoolitsevad kõige eest!“ kirjutas ta oma postituses.

Tallinna lennujaam: küll see välja ilmub

Olukord kujunes aga reisija jaoks täielikuks õudusunenäoks, sest kohvrit, mida ta lubatud kuupäeval kodus ootas, talle lõpuks ei toodud. Seepeale läks ta Tallinna lennujaama, uurimaks, kuhu kohver jääb. „Mul oli reaalselt pool elu seal sees!“ märkis ta postituses. Lennujaama pagasiteeninduse töötaja oli aga küsimuse peale vaid õlgu kehitanud ja põhjendanud, et mingil põhjusel pagas saabunud ei ole, ning lisanud, et küll tuleb see siis järgmise lennuga. Seda aga ei juhtunud.

Reisija pakkus välja, et äkki tasuks lennujaamal kaameraid vaadata, et kas kohver ikkagi jõudis Eestisse, kuid selle peale oli talle näkku naerdud ja öeldud, et nemad küll mingeid kaameraid vaatama ei hakka. Lennujaama töötajad palusid, et reisija jääks rahulikuks, ning ütlesid, et „küll see välja ilmub“.

Kahtlane e-kiri aitas kohvri leida

Reisija ootas oma kohvrit nädala jagu ning 8. aprillil jõudis temani ootamatult aga e-kiri kelleltki võõralt, kes teatas, et kohver on leitud. E-mail sisaldas ka kohvri asukohta. „Minu e-maili aadressi said nad ilmselt dokumentidelt (kooli praktikajuhend), mis olid minu kohvris,“ ütles kohvri kaotanud reisija.