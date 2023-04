Allkirjade meri. Ryanairil sai kõrini ja nad süüdistavad karmilt Euroopa Komisjoni presidenti

Nimelt on Prantsusmaa lennundussektor kolme kuu jooksul juba 38 päeva streikinud, mis aga tähendab, et õhuruum riigi kohal on ülelendude jaoks suletud. Ryanairi häirib, et tänu erandile on Prantsusmaa siselennud samal ajal kenasti toimumas.

Ryanair mõistab hukka Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni „lubamatu ebaõnnestumise kaitsta Euroopa Liidu kodanike ja külastajate põhiõigust liikumisvabadusele“. On vastutustundetu lasta sulgeda streikide ajal õhuruum ülelendudeks.

„Täna streigivad Prantsuse lennujuhid juba 38. päeva vaid kolme kuu jooksul, jättes tuhandeid liidu kodanikud ja külastajaid ilma võimalusest lühikese etteteatamisega oma perede ja sõprade juurde lennata. Kuigi meil pole probleemi Prantsuse ametiühingute õigusega streikida, ootame, et president von der Leyen täidaks oma kohust ja kaitseks ning tagaks liidu kodanike ja külastajate põhiseadusliku liikumisvabaduse, mida tema ja tema komisjoni liikmed pole seletamatutel põhjustel teinud,“ ütles lennufirma pressiesindaja.

Tema sõnul on täiesti ebaproportsionaalne ja ebaõiglane, et Prantsusmaa võib kasutada seadusepügalat, et kaitsta siselende, kuid sunnib samal ajal välismaiseid lende tühistama.

„President von der Leyen peaks kaitsema ELi kodanikke ja külastajaid Prantsuse õhuruumi üle lendavatel lendudel Saksamaalt, Hispaaniast, Itaaliast, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt. Liidu ühtne turg lennunduses ja ülelendudel ei tohiks kannatada sellepärast, et komisjon ei tegutse.“

Ryanairi lahendus oleks see, et streikide ajal haldaks Prantsusmaa kohal toimuvat lennuliiklust teiste riikide lennukeskused. Lennufirma ütleb, et aasta esimese kolme kuuga on nad pidanud tühistama 627 000 reisija lennud Prantsusmaal toimuvate streikide tõttu. Hispaanias, Saksamaal ja Itaalia näiteks kaitsevad ülelendusid.

Ryanair on avanud ka petitsiooni, mil nimeks: „Kaitse reisijaid: hoidke Euroopa Liidu õhuruum avatuna“. Alla on kirjutanud juba üle 170 000 inimese.