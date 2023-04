Ida-Virumaal ootavad sind põnevad kevadseiklused: seikle veel, mäel, ATV-l ja saunas või mine hoopis ajarännakule!

Terve päeva kestvate sündmuste raames leiavad endale tegevust nii orienteerumishuvilised kui liikumist armastavad pered ja sõpruskonnad, aga ka need, kes eelistavad teha lisaks liikumisele ka hariduslikke tegevusi või armastavad lõõgastuda saunamõnusid nautides. Seikluste ja tegevuste „menüü“ on mitmekesine ning põnev. Tutvu programmiga SIIN .

Sillamäe Quest on otsingumängude projekt. Mängu läbimisel on sul vaja internetti, nutiseadet, äppi ning seiklushimu. Sul on võimalus külastada nõukogudeaegset Sillamäed. Selleks, et naasta olevikku, tuleb täita viisaastakuplaan ning saada „tööeesrindlaseks“. Seikluse käigus saad teada ajaloolisi fakte Sillamäe linnast. Osale otsingumängus!