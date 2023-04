Ka eestlaste seas populaarne sihtriik võitleb kõrge saastetasemega. „Tolmu on näos tunda.“

Eelmisel kuul oli linn mitu nädalat õhukvaliteedi teabeplatvormi IQAir ülemaailmse halva õhukvaliteedi tabeli tipus, edestades Lahore'i ja New Delhit.

Chiang Mai, mis on tuntud oma maaliliste mägiste vaadete, templite ja šikkide kohvikute poolest, võttis 2019. aastal enne pandeemiat vastu 10,8 miljonit külastajat, kuid hotellibroneeringud linnas on langenud 45%-ni.

Chang Mai, Tai suuruselt kolmas linn, saavutas märtsis IQAir'i õhukvaliteedi indeksi (AQI) 289, mis mõõdab sissehingatavate peenosakeste taset õhus. Esmaspäevaks oli see langenud 171-ni, kuid oli endiselt 19 korda üle Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud taseme.

Ametiasutused on süüdistanud metsatulekahjusid ja põllukultuuride põletamist Tais ja selle naaberriikides.

Tai peaminister Prayuth Chan-ocha ütles eelmisel nädalal, et ta kooskõlastab oma tegevust Laose ja Myanmariga, et vähendada piirialal tekkivaid tulekahjusid, et vähendada piiriülest suitsu.