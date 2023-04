Saarte Liinide sadamaid asutakse erakorraliste ilmaoludega kohanemiseks välja arendama

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkuti sõnul on arendamistööd vajalikud kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks. „Peame olema erakorralisteks ilmaoludeks tulevikus aina enam valmis ning seda tuleb silmas pidada ka sadamate taristu ehitamisel. Seetõttu on oluline välja arendada sadamate kaitserajatised ning teha vastavaid taastamis- ja rekonstrueerimistöid. Arendustööde tulemusena säilivad sadamad eeldatavalt paremini ning on ka laevadele ohutumad,“ selgitas Sikkut.