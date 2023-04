Leedu on majutusteenuste käibemaksumäära tõstmise juba läbinud. Eesti plaan šokeeris ka neid

Maksumäära tõusus ei ole küsimus hindades, vaid ekspordis, rääkis liidu president Evalda Šiškauskienė. „Kõik uued valitsused on valmis tõstma käibemaksu, sest matemaatiliselt on ilmselge ja näib kui kõige lihtsam meetod, kuidas eelarvet suurendada,“ rääkis Šiškauskienė Delfi Ärilehele.

Samas ei mõista tema hinnangul valitsused, et välisturistid toovad riiki maksuraha sisse (mitte nagu teised tooted, mida riigist eksporditakse). „Me kutsume seda „osaliseks teenuste ekspordiks“,“ rääkis Šiškauskienė - kohalikud majutusteenuseid kasutavad inimesed peaksid teoorias tasuma tavapärast käibemaksumäära, kuid välisturistidele peaksid justkui kehtima 0% käibemaksu, sest tegemist on n-ö teenuste ekspordiga. See on põhjus, miks kõik Euroopa Liidu riigid alandavad oma tavapärast käibemaksumäära majutusteenuste puhul ja ei rakenda seda kui maksusoodustust, vaid kui ekspordimaksu. „Siin on järjepidev arusaamatus,“ tõdes Liidu juht.