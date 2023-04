Ida-Virumaa #seiklusmaa tähtsündmusest SeiklusFestist tuleb kindlasti osa saada ka sel aastal

Naaseb orienteerumisvõistlus Seiklusmaa Karikas . Piirkond on uus – Kiviõli linn ja Küttejõu karjäär. Seekord lähevad 3- kuni 5-liikmelised tiimid teele jalgsi sega-, noorte- ja pere võistlusklassides. Pisikestele seikluskutsikatele mõeldes on perede klassi kontrollaeg 2 tundi, tugevamad seiklushundid saavad rajal mütata kuni 4 tundi.

Rada on mitmepalgeline. Kiviõli linn, sileda maaga ja kergelt läbitav linnaosa vaheldub looduse poolt taasmetsistunud, künkliku Küttejõu karjääri alaga. Põlevkivi kaevandamisest on sinna jäänud pinnavormid, mille ületamisel tuleb kohati rakendada kõiki jäsemeid. Kevadisest tärkavast taimestikust läbipugev keha peab aga pea sirge ja selge hoidma, et maastikulugemisel järg käest ei kaoks.

Hea uudis on see, et eraldi piletit seekord osta pole vaja – võistluse hind on juba SeiklusFesti üldpileti sees. Küll aga peab Fientas eelregistreerides kindlasti ära märkima, kas kavatsetakse võistlusest osa võtta. Kui võistelda seekord ei soovi, küll aga tahaks iseseisvalt mõnda rajalõiku uurima minna, siis selline võimalus on täitsa olemas. Sel puhul tuleb registreerimisel vastav valik teha ning SeiklusFestil antakse teile võistluskaart. Kui te ei võistle, on vaba ka liikumisviis – võib minna üksi elektrirattaga, kahekesi jalgratastega, neljakesi autoga või muul viisil.