Kas soodsalt reisimine on minevik?

Eestist tehtavate välisreiside arv on kahanenud ligikaudu 200 000 võrra, kuid ei saa väita, et meie inimeste soov reisida on päris kadunud. Nüüd tehakse seda pigem paremini läbimõeldult. Ettevõttega AirGuru on viimase aasta jooksul kogu Baltikumis lennanud 32 400 inimest ja Eestis üle 3000 inimese. Ettevõte on populaarsust kogunud mugava ja kiire kasutajakogemuse, ahvatlevate kampaaniate ja soodsate pakkumistega.

Kiputakse arvama, et rahakotisõbralikult ei saagi enam reisida, ent tegelikkus on vastupidine. Soodsalt reisimine on endiselt võimalik, kui oma puhkust veidi läbimõeldumalt planeerida. Järgnevalt tutvustame rahakotisõbralikke nippe, mis meelepärase reisi hea hinnaga kätte toovad.

Esimese nõuandena soovitame välja otsida reisimaailma peidetud pärlid ehk viimase hetke pakkumised

See on parim viis saada väga hea hinnaga lennupileteid ja hotelle ning suurelt säästa. Tuleb lihtsalt pakkumistel aeg-ajalt silma peal hoida ning olla tähelepanelik, kuna reisikuupäeva lähenedes muutuvad ka hinnad ja enamasti vaid paremaks.

Viimase hetke pakkumiste puhul tuleb olla kärme: kui oodata liiga kaua, võib neist hoopis ilma jääda – eriti heade hindadega reise jahivad ju teisedki. Olles hea pakkumise leidnud, tasub kiirelt broneerida, sest taolised pakkumised müüakse ruttu välja.

Tuleb meeles pidada, et säärased kampaaniad kehtivad üldiselt vaid konkreetsetele hotellidele. Enamasti on viimase hetke pakkumistel suurimad soodustused veidi madalama kvaliteediga hotellidele, enamasti 3* omadele, ja kui otsid kõrge kvaliteediga puhkust, ei pruugi viimase hetke kampaaniad oodatud võitu tuua.

Kui aga tahad kohe ja kiiresti parima pakkumise leida, siis näiteks selle loo ilmumise ajal on saadaval suurepärased Türgi ja Egiptuse viimase hetke pakkumised. See on ideaalne võimalus sobiv reis taskukohase hinnaga kohe ära broneerida.

Teise nõuandena soovitame olla puhkuse planeerimisel paindlik