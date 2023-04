VIDEOD | Vett kallas nagu oavarrest. Tallinki laeval purunes toru ja põrandad kattusid veega

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Lingi sõnul on MyStaril parasjagu veeavarii, mille on põhjustanud katkine külmaveetoru. „Veeavarii juhtus laeva 9. tekil asuvas Sea Pubi pubis. Praegu on reisijatele ajutiselt suletud Sea Pub ja Garden. Veekahjustusi on esmasel hinnangul saanud ka 9. tekil paiknev Nordic Bar ja laeva ahtriosa trepihallid,“ ütles ta.