Tallink saadab laeva Isabelle pikaajaliselt Kanadasse

„Mul on väga hea meel, et oleme jõudnud lepinguni meie laeva Isabelle prahtimiseks, mille mõju Tallinki majandustulemustele on kindlasti positiivne. Tallinkil on läbi ajaloo olnud hulganisti edukaid laevade prahtimisprojekte, mille raames on erinevad ettevõtte laevad pakkunud kas ajutist majutust või transporditeenuseid näiteks Austraalias, Kanadas, Marokos. Viimaste keeruliste aastate jooksul on meie laevade välja rentimine pakkunud meile arvestatavat alternatiivset sissetulekut ning seeläbi loonud meile hädavajaliku puhvri ajal, mis reisipiirangud takistasid muud äritegevust. Meie laevad ja professionaalsed meeskonnad on end tõestanud oluliste partneritena nii maailmatasemel tippkohtumistel kui ka Ukraina sõjapõgenike ja asüülitaotlejate majutamisel,“ kommenteeris laeva Isabelle prahtimist Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.