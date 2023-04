Esimene kruiisilaev saabub Tallinnasse 23. aprillil, ütles Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro. Tegemist on Saksa kruiisifirma Plantours i laevaga Hamburg.

Edasi jätkub kruiisihooaeg juba 7.maist ja siis on kuni septembrikuu lõpuni juba tihedamalt Vanasadamas kruiisilaevasid näha. „Kruiisifirmad teevad veel oma viimaseid korrektuure, aga eeldame, et sel hooajal on Tallinnas kruiisikülastusi 90-100 vahel ning kruiisireisijaid kuni 150 tuhat,“ prognoosis Arro.