SOKOTRA PÄEVIKUD | Jätkub seiklus maailma ühel eraldatumal saarel: koopast sõjaväepunktini

„Sokotra päevikud“ on 10-osaline reisikiri rändaja ja matkajuhi Marioni kogemustest maailma ühel eraldatuimal saarel: Sokotral, Jeemenis. Marion on täna üks vähestest mitte-kohalikest, kes elab hooajaliselt sel vähetuntud India Ookeani saarel ning tutvustab giidina saart sinnarändajatele. „Sokotra päevikute“ 5. osa räägib sellest, mida teevad giidid Sokotral siis, kui neil parasjagu gruppi ei ole. Reisipäevikute algusega saab tutvust teha SIIN. Sokotra pildipäevikutega saab reaalajas kursis olla SIIN .

Kõik introverdid teavad hästi seda imelist tunnet, kui hea on pika päeva lõpuks vait ja omaette olla. Täiesti omaette, ilma ühegi inimesi hõlmava kohustuseta. Pärast 21 järjestikust päeva tuuril olemist ja hommikust-õhtuni rääkimist maitseb päev vaikuses eriti magusalt. On aprilli teine pool ning ilm Sokotral hakkab tõeliselt soojaks muutuma. Termomeetreid pole ma näinud, aga päikese käes on keskpäeval kindlasti kolmekümnendate ülemine pool, kui mitte rohkemgi.