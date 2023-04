Nordica lennu väljumine hilines ligi ööpäeva. Varulennuki leidmine osutus keerulisemaks kui algselt oodati

Seejärel lubati, et lennuk tõuseb õhku järgmisel päeval kell 07.00, kuid taaskord lükati lendu ja seekord kella 13 peale.

Nordica väliskommunikatsiooni spetsialist Liin Lelmi sõnul ilmnes eile Nordica partnerlennufirma lennukil tehniline puudujääk, mis takistas lennu toimumist. „Alustasime koheselt erinevate lahenduste otsimist, et lend päästa ja reisijad võimalikult kiiresti ning turvaliselt sihtkohta toimetada,“ kinnitas Lelmi.

Samas tõdeb lennufirma esindaja, et kahjuks ei ole varulennuki leidmine olnud lihtne ülesanne üleüldise, meeskondade puuduse taustal, mis Euroopas valitseb. Esindaja hindas, et lennuk peaks lõpuks väljuma täna hilisel pärastlõunal. Flightradar24 veebilehe kohaselt tõusis lennuk lõpuks kell 14.20 ning on nüüdseks Egiptusesse jõudnud.