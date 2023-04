Lennuk pidi tegema hädamaandumise pardal olnud ootamatu reisija tõttu

Lisareisija polnud mitte inimene, vaid mürgine madu. „Ausalt öeldes ei saanud ma kohe aru, mis toimub,“ ütles Erasmus BBC-le.

„Tundsin jahedat tunnet. Arvasin, et sulgenud korralikult oma veepudelit ning vesi niriseb mööda särki. Kui vaatasin vasakule, nägin, et kobra on mu istme all.“ Erasmus tegi Bloemfontenist Pretoriasse suunduval eralennul hädamaandumise. Lennul oli veel neli reisijat.

Piloot selgitas reisijatele, et pardal on madu ning tuleb esimesel võimalusel maanduda. Reisijad olid piloodi sõnul hiirvaiksed. Neemekobra hammustus on surmav ja võib tappa inimese 30 minutiga. Piloote valmistatakse ette erinevateks olukordadeks, kuid mitte selleks, et kokpitis on surmav madu, sõnas Erasmus.

Kaks Worcesteri lennujaama töötajat olid näinud lennuki alla roomanud madu, keda püüti ära ajada, kuid see ei õnnestunud. Erasmus vaatas koos salongi personaliga enne lendu salongi ja kokpiti üle. Nad ei leidnud midagi ebatavalist.

Erasmust on nimetatud kangelaseks. Lõuna-Aafrika tsiviillennunduse volinik Poppy Khosa kiitis tema suurepärast lennumeisterlikkust. Piloot ise aga ei pea end eriliseks. „Arvan, et see on veidi liialdatud,“ sõnas ta tunnustuse kohta.