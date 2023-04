Aprilli lõpus saabub koolivaheaeg ja all olevalt kaardilt näete, mis hinnaga saab selleks ajavahemikuks soetada Tallinnast vastavatesse sihtkohtadesse otse reisivate lennukite pileteid. Samuti saab kaardilt näha, mis hinnaga on lennupiletid juulis ja augustis. Hinnad on esitatud 4. aprilli seisuga, hind oleneb nädalapäevast, millal reisida.