Tallinki laev Star leidis uue töökoha välismaal

Eesti lipu all opereeriv shuttle laev Star, mis alustas Tallinna-Helsingi liinil tegutsemist 2007. aastal ning on antud liinil opereerinud tänaseni, oli Tallinna-Helsingi vahelise laevaliikluse suunamuutja ning rajas teed täiesti uut tüüpi laevadele Läänemerel. Enam kui 15 aasta jooksul on Star opereerinud meie kahe Põhjamaa pealinna vahel tandemis teiste Tallink Grupi shuttle laevadega Superstar, Megastar ja MyStar.