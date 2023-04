Baltikumi aul ja uhkusel esineb probleeme. Lennufirma selgitab, mis lennunduses praegu toimub

Delfiga on ühendust võtnud mitmed pettunud lennureisijad, kes kurdavad, et lennufirmaga on viimsel ajal palju probleeme ette tulnud.

„Mis airBalticuga toimub? Eelmisel kolmapäeval lükati Viini-Riia lend edasi, õhtul lükati edasi Riia-Tallinna lend. Täna lükati hommikune Tallinn-Riia lend edasi enam kui kuus tundi. Viimase nädala jooksul on korduvalt lende edasi lükatud,“ kirjeldas üks inimene mõned päevad tagasi.

„Eile ja täna hilinesid kõvasti mitmed airBalticu lennud, täna sama seis. Mõned 3–4 tundi. Mis toimub? Loodan, et reisijad saavad nõuda kompensatsiooni. Riia lennujaama info ka näitab mitme lennu tühistamist ja hilinemist,“ kirjutas teine.

Lennufirma kõneisik ütles Reisijuhile esmalt, et nad vabandavad hilinemiste ja muude murede pärast, ning lisas, et hilinemiste põhjused on piirangud Euroopa lennuruumis, lennujuhtide ja lennujaamade personali streigid suurtes Euroopa riikides ning ka tehnilised probleemid.

„Arvestades olusid, teeb airBaltic kõik, et pidada kinni väljumisaegadest ning et ei tuleks ette lendude tühistamist või nende hilinemist. Me loodame ka, et üldised olud paranevad.“

Läti Delfis ilmus hiljuti lugu sellest, kuidas enam kui kümme airBalticu lennukit on praegu remondis või seda ootamas.