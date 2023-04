Märtsis läbis Tallinna lennujaama rekordarv reisijaid

Ühtlasi ületas reisijate arv märtsikuus esmakordselt 2019. aasta reisijate arvu, mis on märgiline tähis nõudluse taastumise kohta. ACI Europe viimase prognoosi kohaselt oodatakse Euroopas tervikuna reisijate arvu taastumist pandeemia eelsele tasemele alles 2025. aastal.

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on pandeemiaeelse reisijate arvu ületamine lennujaama jaoks väga rõõmustav ja tulevikku vaatamisel julgustav tulemus. „Tallinna lennujaama lennuliikluse taastumine on olnud väga kiire. Oleme koos partneritega suutnud värvata töötajaid kiiremini, kui paljud teised Euroopa lennujaamad ja seetõttu on lendamine Tallinnast sama mugav, kui enne pandeemiat,“ lausus Pärgmäe.