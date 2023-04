Nõudlus reisimise järele on lihavõttepühade ajal kasvanud

„Lihavõtted on Eesti reisijate seas üks populaarsemaid pühi. Paljud Eesti pered otsustavad suunduda puhkusele ja nautida suvist ilma Egiptuses. Hetkel on populaarseim sihtkoht Egiptuses Sharm el Sheikh. Reisijad soovivad nautida sukeldumist, snorgeldamist, lohesurfamist, näha kauneid korallriffe või lihtsalt basseini ääres või rannas lõõgastuda,“ ütles Sabina Saikovskaja, reisikorraldaja „Join Up Baltic“ tegevjuht.

Join UP! on samuti täheldanud, et nõudlus reisimise järele kasvab mitte ainult kindla pühadeperioodi, vaid ka üldiselt kõikide soojade sihtkohtade osas. Üha enam inimesi planeerib oma puhkust aegsasti ja broneerib reise teistesse sihtkohtadesse: Türki ja Montenegrosse.

„Näeme, et nõudlus soojemate sihtkohtade järele püsib suur ja inimesed tahavad nautida suvist lõõgastust. Seetõttu oleme esimese ja ainsa reisikorraldajana Balti riikides Egiptuse hooaega pikendanud ja pakume reise Sharm el Sheikhi ka suvisel ajal - seal on kuumad ilmad ja soe meri garanteeritud,“ lisas Saikovskaja.

Reisikorraldaja „Join Up Baltic“ alustas aktiivset tegevust Balti riikides 2022. aasta aprillis ja töötab Ukraina suurima reisikorraldaja Join UP!™ kaubamärgi all, millel on enam kui 13-aastane kogemus turismivaldkonnas.