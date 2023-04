Amsterdami lennujaam plaanib keelata eralennukite maandumise

Schipholi lennujaama avalduse kohaselt on nad teinud ettepaneku võtta kasutusele erinevad meetmed, et luua lennujaamale paremat ja efektiivsemat süsteemi, mis oleks rahulikum ning parem kui praegune.

Schipholi lennujaama sõnul on meede suunatud eralennukite vastu, sest need põhjustavad „ebaproportsionaalselt palju müra ja CO2-heitmeid ühe reisija kohta“. Euroopa puhta transpordi organisatsiooni Transport & Environment andmetel tekitavad eralennukid kuni 14 korda rohkem planeeti kahjustavat saastet kui kommertslennukid ja 50 korda rohkem kui rongid.

Kui need väikesed ja uhked lennukid väljuvad Schipholist, suundub neist 30-50% lennujaama andmetel sellistesse puhkekohtadesse nagu Ibiza Hispaanias, Cannes Prantsusmaal või Innsbruck Austrias. Lennujaam väidab, et Amsterdamist lendab nendesse sihtkohtadesse palju lennukeid, ja soovitab erareisijatele, et nad peaksid hoopis kommertslennukitega lendama.