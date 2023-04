Hollandi valitsus plaanib vähendada Euroopa ühe suurima lennukeskuse lendude arvu. Kohtuotsus tehakse peagi

Amsterdami Schipholi lennujaam on üks suurimaid Euroopa lennukeskuseid, kus on otselendude ühendus paljude Euroopa linnadega. Lennujaamas asub ka maa-alune raudteejaam, mis tagab samuti ühenduse Euroopa linnadega. Hollandi valitsus on esitanud ettepaneku kehtestada müra vähendamiseks läbilaskevõime ülempiir, mis võib mõjutada lennujaama Euroopa ühe peamise sõlmlennujaama atraktiivsust vähendada.