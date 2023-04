Küpros: armastusjumalanna Aphrodite saar, kus on avastamisrõõmu kuhjaga

Seikluslikkust lisasid paar maavärinat - vaatasin enne reisi, et oot, Küpros on Türgi maavärinate epitsentrile kuidagi lähedal, kiire netiotsing andis vastuseks, et seal on 400-500 maavärinat aastas! Ühel õhtul, kui sõbranna kõrvalvoodis juba magas, tundsin, et voodi väriseb - arvasin algul, et kujutan seda ette, aga siis lõppes värisemine ära. Teine päev tulin duši alt, kui sõbranna teatas, et nii, nüüd tema voodi kõikus!