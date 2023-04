Autoskandaal Lätis. Lennufirma airBaltic ostab tosin Audi elektriautot, riik sellest aga aru ei saa

Transpordiminister Jānis Wittenbergs (NA) nõudis „airBalticu“ juhatuselt selgitusi 2022. aasta Audi e-troni elektriauto ostmise kohta. Wittenberg väidab, et ta ei ole vastu elektriautode kaasamisele ettevõtte sõidukiparki, kuid ta ei mõista, miks on vaja osta luksusklassi elektriautot, eriti ajal, mil ühiskond tervikuna on rahalistes raskustes.