Vene turist tegi Balil ebasobiva pildi. Teda ähvardab riigist väljasaatmine

Lõplik otsus selle kohta, kas Juri saadetakse saarelt välja või mitte, on veel tegemisel. Viimasel ajal on Bali valitsus võtnud kasutusele mitmeid meetmeid, et tulla toime turistidega, kelle käitumine on vastuolus kohalike tavadega.



Bali turismiamet avaldas mõned nädalad tagasi soovitused saare külastajatele. Üheks sellistest on mitte postitada sotsiaalmeediasse solvavaid ja vulgaarseid pilte. Samuti teatas Bali kuberner, et välismaalastel keelatakse rollerite rentimine ning saarel töötamiseks hakatakse nõudma vastavat viisat. Selle aasta esimese kolme kuuga on Balile saabunud üle 43 000 Venemaa kodaniku.