Tallinna lennujaam on valmistunud eelolevaks turismihooajaks. Suve osas ollakse optimistlikud

„Streigid on kahjuks mitmetes Euroopa riikides iga aastane paratamatus, mis toovad kaasa palju segadust lennujaamades ja mis peamine omajagu ebamugavusi reisijatele,“ tõdes Tallinna lennujaama turunduse- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts.

Inflatsioon mõjutab lennupiletite hindu, kuid hüppelist tõusu pole Holtsi sõnul veel täheldatud. Ta märkis, et võrreldes koroonaperioodiga, mil broneerimisajad olid väga lühikesed, ostetakse nüüd lennupileteid pikemalt ette. Samuti kasutatakse sooduskampaaniaid. Tallinna lennujaam on Hotsi sõnul suveks valmis ning eesliini ametikohad on täidetud.